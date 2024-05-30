Bakan Tunç'tan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un ruhsatlı silahlarını sergilemesine ilişkin açıklama

Adalalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un ruhsatlı silahlarını makamının yanındaki dinlenme odasında sergilemesi sonrası konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Tabur'un yetkisinin sonlandırıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:48
Bakan Tunç'tan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un ruhsatlı silahlarını sergilemesine ilişkin açıklama
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Adalalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un  ruhsatlı silahlarını makamının yanındaki dinlenme odasında sergilemesine ilişkin açıklama yaptı. 

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyleyen Tunç, Tabur'un yetkisinin sonlandırıldığını bildirdi. 


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