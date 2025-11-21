Bakan Uraloğlu, Gebze’de ‘sustum’ derken İBB soruşturması konusunda konuştu: ‘İki dakikada tekzip’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bütçeye ağır yük getiren kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerini övdü. Muhalefetin, KÖİ projeleri için ayrılan 101.3 milyar liralık ödeneğin azaltılmasına yönelik teklifi de iktidar tarafından reddedildi. Gebze’de 4 kişinin yaşımını yitirdiği faciada şimdiye kadar adli soruşturmayı etkilememek için sustuğunu söyleyen Bakan Uraloğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki soruşturma konusunda görüşünü dile getirmesine CHP sert tepki gösterdi.

‘MİLLETİ SOYUYORSUNUZ’

Bakanlığın bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmelerde AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yapılan projeleri anlatırken, “Ce-Ha-Pe’nin hoşuna gitmese de gerçekler ortadadır” dedi. Bunun üzerine CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Gerçekler ortada, ödediğimiz ücretler ortada, cebimizden çıkanlar ortada. Soygun var, soygun! Soyuluyor millet! Milleti soyuyorsunuz!” dedi.

‘ARTİSTE BAK’

Açıkkapı, Türkiye’nin 2 bin 251 km hızlı tren hattıyla buluştuğunu belirterek, “Buna saygı göstereceksiniz, bunu takdir edeceksiniz” diye konuşunca CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Emredersin. Artiste bak ya” karşılığını verdi.

‘İÇİNE ETMİŞLER’

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Otuz yıl yönetmişler, içine etmişler, şimdi kalkmışlar, beş yıllık ‘yapılan işin hesabını sorun’ Ya, bırak!” dedi.

‘TÜRKİYE KİLİTLENİRDİ’

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken KÖİ projelerini övdü. Uraloğlu, “Yap-işlet-devret projeleri yaklaşık 90 milyar liralık projedir bizim bakanlıkta olanlar. Yapıldığı tarihteki rakamı 51 milyar dolardır, bugün 90 milyar dolar yani biz 300 milyar doların yaklaşık üçte 1’ini bu projelerle yaptırdık” dedi. Eğer bunlar kullanılmasaydı aralarında Marmaray ve Avrasya tünellerinin de bulunduğu projelerin yapılamayacağını savunan Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Biz yine milli bütçe düşünmüş olsak Kuzey Marmara Otoyolu’nu yapamayacaktık. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ortalama 155 bin araç geçiyor. Gerçekten nereden geçirecektik? Avrasya Tüneli’nde 85 bin araç geçiyor. Yine, Marmaray günde 300 tren seferiyle yaklaşık 650-700 bin insan taşıyor. Bunları yapmasaydık gerçekten bırakın İstanbul’u Türkiye kilitlenmiş olurdu.”

‘PORTEKİZ’E KIYMAYIN’

Geçtiğimiz günlerde Portekizli bakanın ziyaretine geldiğini anımsatan Uraloğlu, bu ülkenin de yap-işlet-devret projelerinde Türkiye modelinden yararlanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Eyvah! Aman, Portekiz’e de kıymayın, yazıktır” dedi.

NEDEN SUSTU?

Uraloğlu, Gebze’de 4 kişinin yaşamını yitirdiği binanın çökmesinde metro inşaatının etkili olduğu iddialarını reddetti. Neden şimdiye kadar sustuğu konusunda da Uraloğlu, “Bizim şimdiye kadar susmuş olmamız oradaki yürütülen adli soruşturmayı etkilememe gayretidir, çok net olarak. Hiçbir şeyi saklama gayreti söz konusu değildir” dedi.

‘AYIP YA’

Uraloğlu, “ajanlık” eleştirileri konusunda ise, “İstanbullu’nun 4.7 milyon bilgisi İngiltere’ye sızdırılmıştır. Ajanlık arıyorsanız” dedi. Tartışma çıktı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “85 milyon insanın bilgisi çalındı... 200 liraya satılıyor internette bilgiler” diye konuştu. CHP’li Ağbaba, bakana, “Ayıp ya. Hayret birşey. Bunu troller söylüyor. Bakana yakışıyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

‘YARGIYA ETKİ EDİYOR’

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bakanın Gebze konusunda yargıya intikal ettiği için sessiz kaldığını söylediğini, ancak şimdi yargıya intikal etmiş bir konu hakkında görüş ortaya koyduğuna dikkat çekti. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Yargıyı etkileme yok burada” dedi. Bunun üzerine CHP’li Ağbaba, “Ne söyleyecek daha? Yargıya etki ediyor. BTK kime bağlı? BTK’nın yatak odasına girilmiş, imzalar çalınmış” dedi.

‘BUNLARA’ CEVAP VERMEYİN

Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “Sayın bakanım, biz şunu yapabiliriz: Bunlara canlı, bu şekilde cevap vermekten vazgeçip ben doğrudan oylamalara geçebilirim, yazılı alabiliriz bunları” dedi. Bunun üzerine CHP’li Ağbaba, “Ne demek böyle birşey ya sayın başkan” diye karşılık verdi.

İKİ DAKİKADA TEKZİP

CHP’li Tanrıkulu, bakanın iki dakikada kendi kendisini tekzip ettiğini söyledi. Tartışmalar bir süre devam etti.

BAKANDAN DÜZELTME

Bakan Uraloğlu, “‘Bursa hızlı tren hattının da tamamı bitti’ diye ifade ettim. Düzeltiyorum, orada 4 istasyonundan 1 tanesi... O, sunumda doğru, benim sözlerimde yanlış oldu, 1 tanesi bitti, gerisine devam ediyoruz” dedi.

‘VERİLMİŞ KARAR YOK’

Uraloğlu, özelleştirmelerle ilgili olarak, “Otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili şu anda yapılan çalışma bizim varlık değerimizin ortaya konulmasıdır. Bu anlamda verilmiş olan bir karar yoktur. Mevcut otoyollarımızın varlık değerini anlayıp ona göre ileride bir tasarrufumuz olacaksa konuşacağız” değerlendirmesini yaptı.

‘AĞZINA YÜZÜNE BULAŞTIRIYOR’

Uraloğlu, Antalya’daki bazı projeler konusunda “aslında belediyenin yapmasının öngörüldüğünü” söyledi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Sizin sorumluluğunuzda sayın bakan, yanlış konuşmayın” dedi. Uraloğlu, “AK Parti belediyesi ‘bunları biz yapacağız’ demişti” diye konuştu. CHP’li Arı, “‘AK Parti belediyesi yapamadı’ deyin o zaman” karşılığını verdi. Uraloğlu, “Şimdi yönetim değişince biz yapmış olduk onu” dedi. CHP’li Arı, “Lütuf yapmadınız, görevinizi yaptınız sayın bakan, Antalya halkı hak ettiği hizmeti aldı” dedi.

‘YOK ÖYLE YAĞMA’

Bakanın yanlış konuştuğunu belirten Arı, “Yanlış konuşuyor, siyaset yapıyor ama ağzına yüzüne bulaştırıyor. Siyaset yaptığınızı mı zannediyorsunuz sayın bakan? Ne kadar ayıp ya” dedi. Bakanın belediyeyi suçlamaya çalıştığını belirten Arı, “Yok öyle yağma. Orası bakanlığın sorumluluğundaydı. Yıllarca yapamadınız, en sonunda yapmak zorunda kaldınız” diye konuştu. .

‘GURUR DUYUYORUM’

Uraloğlu, “Trump’ın yanında utanıyorsunuz” eleştirilerine de, “Vallahi benim Cumhurbaşkanım Trump’ın yanında en delikanlı duran adamdır. Ben onun için onunla gurur duyuyorum” dedi.

BÜTÜN ÖNERGELERE RET

DEM Parti, hanelere ücretsiz internet hizmeti sağlanabilmesi için önerge verdi. İktidar tarafından reddedildi.

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye’in en ücre yerleşim yerlerine kadar mobil kapsama alınması için ödenek artışı yapılmasını istedi. Önerge reddedildi.

DEM Parti, PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki yaklaşık 18 bin taşeron işçinin kadroya alınması için önerge verdi. Reddedildi.

CHP, bakanlığın faliyetlerinin daha etkin olmasını sağlamak için bakanlık bütçesindeki tarım programının artırılması için önerge verdi. Reddedildi.

DEM Parti, kötü hava şartlarının sıklıkla yaşandığı bölgelerdeki havaalanlarına aletli iniş sistemi yapılması için ödenek artışı önerdi. Reddedildi.

İYİ Parti, Ankara/Samsun hızlı tren hattı ile Çorum-Samsun hattı için ödenek artışı önerdi. Reddedildi. İYİ Parti, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı için de ödenek artışı talep etti. Önerge reddedildi.

CHP, demiryolu altyapısının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için önerge verdi. Reddedildi.

İYİ Parti, KÖİ Projeleri için konulan 101.3 milyar liralık ödeneğin azaltılmasını istedi. Ancak önerge reddedildi.

CHP, Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki taşeron işçilere kadro için önerge verdi. Ancak iktidar kabul etmedi.