Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: 'Kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli kararı alınan Discord platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: 'Kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:11

ABD merkezli ücretsiz iletişim platformu Discord'a, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Platform, İstanbul'da iki kadının öldürülmesinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismarla ilgili gündeme gelmişti.

Discord'un erişime engellendiğini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 Ekim'de X hesabı üzerinden duyurdu.

Tunç, platforma "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle" erişim engeli getirildiğini söyledi.

Adalet Bakanı, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Konuya ilişkin son bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Discord'a erişim engellendi. Burası tamamen kapalı sistem. Güvenlik birimlerimiz oradaki sorgulamayı yapamıyor maalesef. Bilgiler güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik" dedi.


Etiketler: #Discord #Abdülkadir Uraloğlu

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