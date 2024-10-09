Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: 'Kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var'

Platform, İstanbul'da iki kadının öldürülmesinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismarla ilgili gündeme gelmişti.

Adalet Bakanı, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA



Konuya ilişkin son bir açıklama da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Discord'a erişim engellendi. Burası tamamen kapalı sistem. Güvenlik birimlerimiz oradaki sorgulamayı yapamıyor maalesef. Bilgiler güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik" dedi.

