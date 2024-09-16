Bakan Uraloğlu'ndan 'Kimlik bilgileri çalındı' iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:29

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na kimlik bilgilerinin çalındığına ilişkin iddialara öncesinde "Sağlık Bakanlığı’nın sisteminde bir veri sızıntısı yaşandığını kabul eden Uraloğlu, “Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun ardından basın mensuplarının "kişisel verilerin sızdırıldığı" iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, şu sözleri ifade etti:

-Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip, sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın, şu anda öyle bir gündem yoktur.

Bu şekilde cımbızla çekilip arkasına ve önüne yorum ekleyerek, yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur.

Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir.

Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok. Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın.

SARAY'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden söz konusu duruma ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyaloğun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu haberlerde geçen, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, ‘85 milyonun kimlik bilgileri çalındı’ şeklinde servis edilmektedir.