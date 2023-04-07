Bakan Vahit Kirişci duyurdu: Şap hastalığına karşı 12 milyon doz aşı üretildi!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığı ile ilgili "Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi. 4 buçuk milyon hayvan aşılandı" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığına ilişkin açıklamada bulundu.
Kirişçi, "Şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşı üretildi. 4 buçuk milyon hayvan aşılandı" bilgisini paylaştı.
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