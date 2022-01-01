Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: ‘Eşkıyalar gibi kurum basmaya gideceğine’

01 Ocak 2022 Cumartesi, 16:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'nda konuştu. Varank açıklamalarında, TÜİK ve MEB ziyaretlerinde içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Bakan, "Kılıçdaroğlu’na sorsanız 'Türkiye’de üretim yok' der. Ben buradan kendisine sesleniyorum: 'Yanına kameraları alıp eşkıyalar gibi kurum basmaya gideceğine, şu Anadolu’ya bir git, şu OSB’leri, şu fabrikaları bir gör. O zaman belki eline tutuşturulan yalanları söylemekten vazgeçer gerçeği konuşursun.' Sadece bu yılın ilk 10 ayında 184 milyar lira tutarındaki 10 bin yatırıma teşvik belgesi verdik. Türkiye’de bu yıl, küçük sanayi esnafından büyük işletmelere kadar 15 bin yeni üretim tesisi faaliyete geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu sene 18 şehirde, 21 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak tam 168 fabrikanın açılışına bizzat katıldık. Salgının başından bu yana tam 700 bin vatandaşımız sanayide iş buldu" dedi.

İBB'Yİ DE HEDEF ALDI

Varank, İBB'yi de hedef aldığı konuşmasında, "İstanbul’da şu anda bir fetret devri yaşandığını" öne sürerek şunları söyledi:

"Bugün İstanbul’u seçilmiş siyasetçiler değil, reklam ajansları yönetiyor. İstanbul, vatandaşının değil, sosyal medyanın gündemine hapsolmuş durumda. Varsa yoksa magazin. İcraat yok, eser yok, üretim yok. Bol bol göz boyama var. Beyefendi, eşiyle raket sallayabilsin diye denizin üstüne günü birlik tenis kortu yaptırmaya bütçe buluyor ama vatandaşın can çekiştiği koronavirüs salgınında hastane yolunu yapmaya bütçe bulamıyor. Dalga geçer gibi, biyolojik su arıtma tesisine temel atmama töreni yapıyor. Sonra Marmara Denizini müsilaj kaplarken utanmadan gidip Antep’te baklava açıyor. Bunlar İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i vatandaşa hizmet etme yeri olarak değil, parti içerisindeki makamları için birer sıçrama tahtası olarak görüyorlar. İnşallah milletimiz bu şehirlerimizin yönetimini, ilk seçimde hizmet siyasetine, AK kadrolara, Cumhur İttifakına tekrar teslim edecek."