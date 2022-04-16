Bakan Varank: 'Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.
Varank, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz" dedi.
Video Haberler
- Ehliyet sınavında üzerinden 'böcek' çıktı
- Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını öldürdü
- Trafikte akılalmaz an! Baltayı çıkardı, üzerine yürüdü
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
- AVM'yi birbirine kattılar: Ünlü mağazada olay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Testlerden geçireceğiz'
- Kaçak çay operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
- AKP'li Başkan'dan AKP'liye tehdit
- Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!
- 'Kapora dolandırıcılığı'na operasyon
- Fırtına facia yarattı: 167 kişi öldü
- 200’ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
- 'Aramızda duvar vardı; yıkılması lazımdı...'
- İsmet İnönü Sanat Merkezi yenileniyor
- Cumhuriyet Savcısı Günaydın hayatını kaybetti