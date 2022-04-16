Bakan Varank: 'Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 13:42

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada uzay ve havacılık tıp çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Varank, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz" dedi.