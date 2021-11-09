Son dakika... Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması

09 Kasım 2021 Salı, 12:05

Milyonlarca çalışan asgari ücrette yaşanacak artış oranının belli olmasını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuyla ilgili değerlendirmelerine devam ediyor.

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, muhalefetin asgari ücretten vergi alınmaması yönündeki talebini değerlendirdi.

Bilgin asgari ücrete vergi konusunda, "Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli" diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Bilgin, daha önce bahsettiği anket çalışmasının aralık ayından önce ellerinde olacağını, anket sonucunda kamuoyunun beklentisinin açıklanacağını ifade etti.

EYT AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamalarda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değindi. Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirdi. Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söyledi.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN KASIM AYI

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunu da ele aldı ve bu yönde Kasım ayında yapılacak toplantılara dikkat çekti. Bilgin, "Kasım ayında kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulu toplanacak. Orada açıklayacağım bazı detaylar var" diye konuştu.