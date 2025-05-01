Bakan Yerlikaya, 42 ilde FETÖ operasyonu yapıldığını açıkladı; yazar Nacar uyarıda bulundu: ‘FETÖ yeniden yapılanıyor’

Yayınlanma: 01.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2025 - 04:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı eşgüdümünde il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 42 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

ÇEŞİTLİ MESLEK GRUPLARI...

Yerlikaya; operasyonlar kapsamında, FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması” ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapan, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanan ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olmak suçlarından aranan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 169 şüphelinin yakalandığını aktardı.

‘FETÖ YENİDEN YAPILANIYOR’

FETÖ’ye karşı ilk yıllarından beri mücadele veren ve FETÖ’yü Büyük Selçuklu Devleti’ne karşı hareket eden “Haşhaşi” tarikatına benzeten İslamcı yazar İsmail Nacar, Bakan Yerlikaya’nın “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüten” ifadesinin durumun ciddiyetini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Nacar; “Gladio yapılanması olan, Hasan Sabbah’ın ‘Gayretin ulviyeti bütün yolları helal kılar’ sözüyle hareket eden FETÖ, bazı etkin ve yaygın cemaatlere yerleşerek yeniden yapılanıyor. Dikkat edilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.