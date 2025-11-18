Bakan Yerlikaya'dan ilginç CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklaması… ‘Polisle karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz’ deseler karşılarında polis olmazmış!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı Bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li Ağbaba'nın "Parti içimize niye karışıyorsunuz" sözlerine, "Allah için biz karışmıyoruz, kendiniz karıştırıyorsunuz. Dilekçe veren kendinizsiniz" diye yanıt verdi. Yerlikaya ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin, "İstanbul'da mahkeme kararı verildiği ilk anda deseydiniz ki, 'Mahkeme kararına biz saygı duymuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, biz hakkımızı yine üst mahkemede ve diğer yerlerde arayacağız. Suç olan sokağa çıkmak, itaatsizlik, polisle karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz' deseniz orada bir tane polis olmazdı" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin geneli üzerine konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HAKAN TOSUN SORUSUNA YANIT VERDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta uğradığı saldırı sonrası 10 Ekim'de hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin isimli failler 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli mahkemelerde tutuklandılar. Olayın oluş sebebi, öncesi ve daha sonrasında oraya gelen giden polis devriyeleri ve sağlık ekiplerinin hepsiyle de ilgili müfettiş gönderdik. Rapor geldiği zaman da eğer bir kusur varsa onu da yapacağız" dedi.

"DÜNYANIN EN SAYGIN SAĞDUYULU POLİSİ BİZİM POLİSİMİZ"

İzinsiz eylemler ve Diyarbakır Sur'daki eylemlere ilişkin gelen sorulara da yanıt veren Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"1.296 adet toplantı, gösteri ve yürüyüş için ilgili makamlardan izin talebinde bulunulmuş 2025'te. 1.235'ine yüzde 95,3'üne izin verilmiş. 154'üne yani yüzde 4,17'sine izin vermemişiz. Diyarbakır'da 18 Eylül 2025 tarihinde bir etkinlik oldu. Önce 2911 ile yasal başladı ama gecenin ilerleyen vakti yasal olmaktan çıktı. Müzakere devreye girdi. Her zaman olduğu gibi ve müzakerede başarılı olmayınca maalesef 3 polis memurumuza saldırdılar. Tespit ettiğimiz 8 şahıstan 7'si tutuklandı. Hemen akabinde bir şahıs hakkında biliyorsunuz yakalama çalışmaları devam devam ediyor. Hiç kimse gece gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polislerimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez."

CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin de konuşan Yerlikaya, CHP'li Ağbaba'nın "Ya CHP ile niye uğraşıyorsunuz? Bizim parti içimize niye karışıyorsunuz" sözlerine, "Allah için biz karışmıyoruz, kendiniz karıştırıyorsunuz. Dilekçe veren kendinizsiniz" diye yanıt verdi. Yerlikaya ayrıca, şunları söyledi:

"İstanbul'da mahkeme kararı verildiği ilk anda deseydiniz ki, 'Ya mahkeme kararına biz saygı duymuyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti, biz hakkımızı yine üst mahkemede ve diğer yerlerde arayacağız. Suç olan sokağa çıkmak, itaatsizlik, polisle karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz' deseniz orada bir tane polis olmazdı. Ama öyle değil. Ortada bir yargı kararı var, Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. 16 Mart ve 9 Nisan arasında da aynı şey oldu.

Dünyanın en saygın sağduyulu polisi bizim polisimiz. 1 Mayıs'larda Avrupa'daki çevik kuvvetlerin, toplum polislerinin neler yaptığını ekranlarda görmüyor muyuz? Amerikan polisini söylemiyorum bile. Orada görevini yapan polise yapmadığınız, söylemediğiniz söz kalmıyor. Ama ne hikmetse bu tür yerlerde hepiniz polis teşkilatının hak ve hukuku, özlük haklarıyla ilgili duayen olmaya gayret gösteriyorsunuz."

"BİR TANE MOBBİNG OLSA BEN ONU TEŞKİLATTA DURDURUR MUYUM? DURDURMAM"

Yerlikaya, polislerin mobbing yüzünden intihar ettiği iddialarına da şöyle yanıt verdi:

"2018-2019 yıllar arasında Türkiye'de polis intiharı oranı 100.000'de 15,17'dir. Sıfır olmasını istiyoruz biz. Fransa'da 100.000'de 34,92. Portekiz'de 100.000'de 19,54. Avustralya'da 100.000'de 16,9, İngiltere'de 100.000'de 16,44, Japonya'da 100.000'de 16,1, ABD'de 100.000'de 16'nın üstünde. Savcı bununla ilgili tahkikatını yaptığı zaman herkesi dinliyor; ailesini, mesai arkadaşlarını, biz de bakanlık olarak idari soruşturma açıyoruz. Herkesi dinliyoruz. Ya bununla ilgili eğer bir tane mobbing olsa ben onu teşkilatta durdurur muyum? Durdurmam."

Çevik kuvvet polislerine de 2026 yılında yaka kamerası uygulaması getirileceğini açıklayan Yerlikaya, "Bundan sonra yan yana geldiğiniz zaman söylemlerimize herkes dikkat etsin" dedi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR" AÇIKLAMASI

Yerlikaya, ayrıca suça sürüklenen çocuklarla ilgili sorunların, AKP ve Cumhur İttifakı'nın hazırladığı caydırıcı düzenlemelerle çözüleceğini belirtti.

Yerlikaya, 15-64 yaş aralığında hayatında en az bir kez uyuşturucu kullananların oranının Avrupa'da 2020'de yüzde 29, dünyada yüzde 6 olduğunu, Türkiye'de ise sadece yüzde 3,1 olduğunu belirtti. Bakan, geçen yıl uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 427 olduğunu ifade ederek, 15 yaş altındaki ölümlerin bulunmadığını, 15-18 yaş aralığında ise 6 ölüm gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, suça sürüklenen çocuklarla ilgili şunları kaydetti:

"Suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaları gözden geçirmemiz, yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12,6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te bu oran 3 puan artarak yüzde 15,6 oldu. Kasten yaralamada ise 2020'de yüzde 8 iken, 2024'te yüzde 11,4'e yükseldi.

Yabancı mevkidaşlarımla bir araya geldiğimizde veya onlara ziyarete gittiğimizde şunu görüyoruz: İngiltere'de, Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da, çocuklar çevrim içi günlük 4-7 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu ortamda çocuklara bir hal oldu; bunu bilim insanları söylüyor. İngiltere artık 10 yaşındaki çocuğa ceza sorumluluğu kabul etmeye başladı. Eğer birini yaralarsan veya öldürürsen ceza veriyorlar.

Bizde ise 12 yaşın altındaki çocuklara ceza vermiyoruz. Ama 15-16-17-18 yaşında bir çocuk kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek.”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suça sürüklenen çocuklarda da, küçüklüğünde çok çizgi film izlemiş ve bunun etkisinde kalan yeni nesle söylüyorum: Bunların tamamı bitecek, hiç merak etmeyin. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı grubumuzun çıkaracağı caydırıcı kanunlarla Allah'ın izniyle bitireceğiz. Göreceksiniz bunu. Suça sürüklenen çocuklar ve çevrim içi dünyadan iletişim kuran yeni nesille ilgili buradan sesleniyorum: Yeni çıkacak yargı paketinde Adalet Bakanımız ve grubumuzla hep birlikte çalışıyoruz. Caydırıcılıkla beraber, çakarda olduğu gibi… Bakın arkadaşlar, hafife almayın. 6 ayda biter bunlar, 6 ayda göreceksiniz. Kanun bir çıksın, caydırıcılık bir çıksın; ne zaman olacağını hep beraber göreceğiz."

Görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.