Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde Sibergöz-39 operasyonu: 74 gözaltı

20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 08:19
Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde Sibergöz-39 operasyonu: 74 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep’te yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik “Sibergöz-39” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlara sonucu yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen İzmir ve Hatay’da 24 şüpheli Bolu’da ise 6 şüpheli yakalandı.

Trabzon’da sosyal medya platformu üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşarak çevrim içi çocuk müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da çeşitli internet siteleri üzerinden ev eşyaları satışı vaadiyle haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken İstanbul’da ise yine sosyal medya uygulaması üzerinden reklam verip, iletişime geçtikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

120 MİLYON TÜRK LİRASI PARA HAREKETLİLİĞİ

Uşak ve Rize’de düzenlenen operasyonlarda ise banka hesap bilgilerini ele geçirip, hesaplardaki parayı kendilerine havale ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen Rize’de 3, Uşak’ta ise 4 şüpheli yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 Milyon Türk Lirası para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonlarda kararlılık vurgusu yaparak, “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.


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