İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak

Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:36

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:07

Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan ve lideri olduğu suç örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde üç üst düzey ismin de görevden alındığı soruşturma Başkent'i sarsmaya devam ederken konuya ilişkin İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın iki ay önce verdiği soru önergesi yeniden gündem oldu.

"AFFINIZI İSTEMENİZ YERİNDE OLACAK"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, önergesini sunduğu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan bu süre içerisinde cevap alamadı. Ali Yerlikaya'nın bu sabahki açıklamasını X hesabından alıntılayan Poyraz, Yerlikaya'ya seslenip şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ali Yerlikaya size gönderdiğim soru önergelerini;

-okumayıp

-cevaplamayıp

-TBMM’de yaptığım çağrılara sessiz kalıp da şimdi bu ve benzeri paylaşımları yapmanız, bende nafile bir nedamet ve bolca hamaset yaptığınız hissi yaratmıştır.

Bahse konu ekipler sizin sevk ve denetiminiz altındaki hatta bizzat sizin tarafınızdan seçilerek görev verilmiş isimlerdir.

Bu isimlerin eylem ve faaliyetlerinin medya yönetimi ile aldığınız alkışların sesi sizi uyarılara sağır gerçeklere kör yapmıştır.

Twit atmak ve sorumluluğu ekiplerinize yıkarak haberiniz yokmuş gibi davranmak yerine sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde bir karar olacaktır."

YERLİKAYA'NIN CEVAPSIZ BIRAKTIĞI SORULAR

Poyraz, konuyla ilgili soru önergesinde şu soruları yöneltmişti:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü Teknik Büro’da bir polis memuru yurt dışında firari, aynı zamanda değişik internet mecralarında da yayın yapan Cevheri Güven isimli isimli şahsa bilgi ve içerik sızdırdığı iddiasıyla göz altına alınıp tutuklandı.

Bu şahıs mesleğe ne zaman başladı?

İstihbarat branşını ne zaman aldı?

2004 yılında Trabzon İstihbarat Müdürlüğü’nde görev yaptı mı yapmadı mı?

Bu tarihte Trabzon İstihbarat Şube Müdürü kimdir?

Bu şahıs İstihbarat Daire Başkanlığı’na ne zaman tayin edilmiştir, tayin olduğu zaman İstihbarat Daire Başkanı kimdir?

İstihbarat Daire’de hangi şubede çalışmıştır, çalıştığı şube müdürünün bugünkü akıbeti nedir?

Bu şahıs ne zaman İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan gönderilmiştir, bu tarihteki İstihbarat Daire Başkanı kimdir?

O şahıs gözaltına alındığı esnada çalıştığı Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü Teknik Büro’ya hangi tarihte tayin edilmiştir, tayin edildiği zaman Ankara Emniyet Müdürü kimdir?"