Bakan Yerlikaya duyurdu... 25 ilde IŞİD operasyonu: 125 şüpheli yakalandı!

Yalova'da 3 polisin şehit edilmesinin ardından, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor.

Son olarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; bu sabah 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonu duyurdu.

125 IŞİD ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımına şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı.

Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!"