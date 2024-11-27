Bakan Yerlikaya duyurdu... 56 ilde “Kuyu-46” Operasyonu: 166 şüpheli yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, 56 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Kuyu-46” operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 56 ilde “Kuyu-46” Operasyonu: 166 şüpheli yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 08:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce’de mali suç örgütlerine yönelik “KUYU-46” operasyonları düzenlendi.

56 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 166 şüpheli yakalanırken; şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca sahte plaka basılan bir atölye deşifre edildi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Kuyu #Operasyon #Suç örgütleri

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