Bakan Yerlikaya duyurdu: Çengel operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya, "Ülke genelinde son 2 haftada Jandarmamız ve Emniyetimiz tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'Çengel-9' ve 'Çengel-10' operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son 2 haftada Jandarma ve Emniyet tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9" ve "Çengel-10" operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığını; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum."
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