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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 60 kilogram 'kokain' ele geçirildi!

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 60 kilogram 'kokain' ele geçirildi!

25.07.2025 09:16:00
Güncellenme:
ANKA
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Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 60 kilogram 'kokain' ele geçirildi!

İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 kilogram kokain ele geçirildi. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çatalca’da 60 kilogram kokain ele geçirildiğini ve uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

TAM 60 KİLOGRAM

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 kilogram kokain ele geçirdik. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik.”

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