Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 60 kilogram 'kokain' ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çatalca’da 60 kilogram kokain ele geçirildiğini ve uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
TAM 60 KİLOGRAM
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 kilogram kokain ele geçirdik. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirdik.”
İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda 60 Kg Kokain ele geçirdik❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 25, 2025
⛔️Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Çatalca… pic.twitter.com/94i4G9mIOf