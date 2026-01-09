Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon: 96 gözaltı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışında cezaevinde olan bir kişi tarafından yönetilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi.

96 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri,

Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları,

Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."