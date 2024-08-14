Bakan Yerlikaya'dan 'Kayıp Suriyeliler' açıklaması: 'Avrupa'ya gittiler'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:23

Güncelleme: 14.08.2024 - 12:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin tamamının adres tespitlerinin yapıldığını bildirdi. Adresleri ile ulaşılamayan veya adreslerini güncellemeyen 396 bin 738 Suriyeli kaldığını söyleyen Yerlikaya, bu kişilere son bir kez süre tanıyacaklarını söyledi.

"İZİ BULUNMAYAN SİLİNECEK''

Sabah'a röportaj veren Bakan Yerlikaya, 'kayıp Suriyeliler' ve mülteciler hakkında şunları söyledi:

"Adres bildirmeyen 396 bin 738 kişinin, güncelleme için 14 günü kaldı. Süre bittiğinde 60 günlük ikinci dönem başlıyor. Kendilerine tekraren çağrı göndereceğiz. Ve ardından kamu hizmeti sunumunu askıya alacağız. Artık 'son gong, son durak' diyoruz. Hastaneye veya okula geldiğinde 'git buradan' demiyoruz. 'Sistem seni askıya almış git adresini güncelle' diyeceğiz.

396 bin 738 Suriyeliyi de tarayacağız. Ne zaman geçici koruma kimlik kaydını almış, 7 yıl önce. O tarihten günümüze kadar getiriyoruz. Sonra, 5 yıl ve üzerinde kendisinden haber alınamayanlar şu kadar, 4 yılda şu kadar, 3 yılda şu kadar gibi sınıflandırma yapacağız.

396 BİN SURİYELİ NEREDE?

Peki bunlar nereye gitti? Frontex diyor ki, "Doğu Akdeniz, Batı Balkanlardan 996 bin Suriyeli son beş yılda Avrupa'ya geçti. İşte, bizde izi bulunamayanlar bunlar. Tek tek sayıyoruz. Türkiye'de net ne olduğunu biliyoruz.

''2 MİLYON AFRİKALI DELİ SAÇMASI''

Bu, deli saçması. Son beş yılda 6 milyon 620 bin Afrikalı ülkemize gelmiş, 6 milyon 445 bini çıkış yapmış. Uçakla, deniz yoluyla geliyorlar. 142 bin 423'ü ikamet izni ile kalan Afrikalı, öğrenci iş insanı, diplomat vs. Vize süresi devam edenler 7 bin 302. Geriye kalan 25 bin 109'u da kayıp. AB Göç İdaresi Frontex diyor ki "Doğu Akdeniz ve Batı Balkanlar üzerinden son beş yılda 85 binin üzerinde Afrikalı geldi." O 25 bin işte bu Afrikalılar.''

729 BİN SURİYELİ'NİN BULUNAMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ali Yerlikaya 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'de kayıtlı 3 Milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin 'adresinde bulunmadığını' açıklamıştı.