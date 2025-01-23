Bakan Yerlikaya'dan 'Narkokapan-9' açıklaması: 77 ilde operasyon, 2 bin 795 gözaltı!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 08:47

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucuya yönelik "Narkokapan-9" operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Operasyonların son 2 haftadır İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 77 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince yürütüldüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonlarda 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını aktardı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 bin 795 şüpheli yakalandı. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.