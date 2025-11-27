Bakan Yılmaz Tunç'tan 'casusluk soruşturması' açıklaması: 'BAE vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı belirlenmiştir'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“BAE VATANDAŞI HERHANGİ BİR KİŞİNİN BULUNMADIĞI BELİRLENMİŞTİR”

Bakan Tunç’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan bir soruşturma kapsamında bazı mecralarda yer alan haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Soruşturmada şüphelilerin Türkiye’de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir.

Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 2 gün önce yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmî görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildiği bildirilmişti.

Daha sonra bu açıklama silinerek yeni açıklama paylaşıldı.

Bavcılıktan yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri veya herhangi bir ülkenin adres gösterilmediği, bunun yerine "yabancı ülkeler" ifadesinin yer aldığı görüldü.