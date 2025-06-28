Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: '3 tane riskli yangın sürüyor'

27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde, 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana geldi.

Sakarya'da dün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınına ilişkin son açıklamasında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Şu an net olmamakla beraber 2 bin hektar alanda yangının devam ettiğini tahmin ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devletin her biriminin, gerek bizim bakanlığımızın, gerekse rezerv güçlerle bize destek olan Millî Savunma Bakanlığımızın, her türlü birimleriyle yanımızda olan İçişleri Bakanlığımızın ve diğer ilgili kurumlarımızın hepsini tek tek sayayım... Hepsi, buradaki problemi ortadan kaldırmak için cansiperane mücadele ediyor.

Ama bazıları bu çabayı bir tarafa bırakıyor. Oysa bakın, bu yaşananların etkisi uzun yıllar sürecek. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan istirham ediyorum: “Çok basit, herhangi bir şey olmaz, bundan ne olacak ki?” denilen şeyler, bugün ekosistemin yok olmasına sebep olacak sonuçlar doğuruyor.

"HERKESİN TEYAKKUZ HALİNDE OLMASI LAZIM"

Bunu biz tek başımıza engelleyemeyiz; hep beraber, omuz omuza vermemiz gerekiyor. Sadece yangına sebep olanlar değil, olma ihtimaline karşı da herkesin teyakkuz halinde olması lazım. Hepimiz el ele vereceğiz. Bu artık hem bizim ülkemizin hem de dünyanın gerçeği.

Cuma ve cumartesi günü sadece altı yangın kaldı. Kamuoyunu bilgilendiren mensuplarımız vasıtasıyla şu anda üç yangınımız olduğu bilgisini veriyorum. Bunlardan bir tanesi, şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya–Bilecik sınırındaki yangınla ilgili.

Saat 10.48'de ilk müdahale yapıldı; sadece 7 dakika sonra. Ancak kararsız rüzgâr, müdahalelerimizin büyük oranda boşa çıkmasına sebep oldu, daha doğrusu etki almamızı geciktirdi. Şu anda coğrafi yapı sebebiyle hava araçlarını buraya müdahale edecek şekilde yönlendiriyoruz.

Hâlihazırda 1 uçak, 16 helikopter ve 174.000’in üzerinde orman kahramanı arkadaşımız görev başında. Onları sizler görmüyorsunuz; o ağaçların arasında, alevlerle mücadele ediyorlar. Manisa Akhisar’daki yangının çıkış saati bugün saat 01.25. İlk müdahale ise saat 10.35’te gerçekleştirildi. Buraya üç uçak, 11 helikopter ve 26 kara ekibi arkadaşımızla müdahale ediliyor.

"BÜYÜK BİR PROBLEMİN HABERCİSİDİR"

Başından itibaren, özellikle İzmir’deki birçok yangınla ekip arkadaşlarımız mücadele etti. Yorgunluklarına rağmen şu anda hâlâ canla başla o bölgedeki problemi çözmek için çalışıyorlar. Bu, sadece belli bir kesimin hassasiyeti değil; ülkemizin karşı karşıya kalabileceği büyük bir problemin habercisidir. Düşük nem, yüksek rüzgâr – yani şiddetli rüzgâr – ve aşırı sıcaklık gibi unsurlar, müdahaleyi gerçekten zorlaştırıyor. Hatta sizin farkında bile olmadığınız yeni alanlarda mücadele etmemizi zorunlu kılıyor.

Şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya–Bilecik sınırındaki ormanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmışken bir haber aldık. Vatana kurşun sıkmakla herhangi bir şeyi boş verin bu eko sistemin bu ormanlık alanların yanması arasında bir fark yok. Bunların cezasını artırıyoruz ama nedense bu boşvermişlikleri bir türlü engelleyemedik. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde devam etmemiz gerekir. Bu yangınların etkisi uzun yıllar sürecek bir etki. Bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Çok basit bir şey olmaz demeyelim herkesin teyakkuz halinde olmamız lazım bunu biz tek başımıza engelleyemeyiz.

“3 TANE RİSKLİ YANGIN SÜRÜYOR”

Son 10 günde 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi. Risk teşkil eden 3 tane yangınımız var. Bunlardan birincisi Sakarya ve Bilecik arasında devam eden yangın. Şiddetli rüzgar bizim sonuç almamızı uzattı.

Şu ana kadar Sakarya’da 2 köy, Bilecik’te 11 köy tedbiren boşaltıldı. Etkilenen alanlarla ilgili büyüklüğü şu anda söylemek mümkün değil. Çünkü baya geniş alanda bir yangın sürüyor. Bu bölgede böylesine büyük bir yangının 30 sene önce olduğunu da söylemek isterim.

Yangınla ilgili de 3 kişi gözaltına alındı. Bolu Göynük'te de bir yangın çıktı bu da üçüncü riskli yangın.

Yangını iklim değişikliği çıkarmıyor. Yangını insanlar çıkarıyor. Bu yüzden bu ormanların milli servet olduğunu orada yaşayan canlılara karşı sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan sadece kendilerinin değil etrafında gördükleri olaylara da müdahil olmasını ekiplerimize haber vermesini istiyorum.

Arkadaşımızı hemen bölgeye sevk ettik. Şu anda ekiplerimiz müdahaleye başladı. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz: İklim değişikliği ve iklim şartlarının etkisiyle çıkan orman yangınları, milli bir servetin yok olmasına neden oluyor. Bu sadece ağaçlarla ilgili bir mesele değil. O bölgede yaşayan canlılara karşı da bir sorumluluğumuz, bir vicdani yükümlülüğümüz var.

"HASSASİYET GÖSTERMEMİZ GEREKEN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Ayrıca unutulmamalıdır ki bu yangınlar sadece ormanlara değil; ormanlarla iç içe geçmiş yerleşim yerlerine, köylere, tarım alanlarına, ekinlere ve ürünlere de zarar verebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz: Aşırı hassasiyet göstermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Bu hassas dönemin, Ekim 2025’e kadar aynı şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Bu süreçte yalnızca kendi davranışlarımıza değil, çevremizde problem yaratabilecek her türlü duruma karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle bir durum fark edildiğinde lütfen bizlere veya en yakın güvenlik birimlerine derhal haber verin.

Şu an için kamuoyunu bilgilendirmemiz bu kadardır. Gelişmeler oldukça yeniden açıklama yapılacaktır.

Yangınlarla mücadele eden tüm ekiplerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ekiplerimiz uyumadan, dinlenmeden, yangınlar tamamen kontrol altına alınıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerdir."