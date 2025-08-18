Bakan Yumaklı: Gelibolu yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 00:22:00
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çanakkale Gelibolu yangını orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi ile büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Tarihi yarımadada bulunan şehitliklerimiz yangınlardan etkilenmemiştir. Ayrıca, Adana İmamoğlu’ndaki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil vatanımızı savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

İlgili Konular: #Yangın #Gelibolu #İbrahim Yumaklı