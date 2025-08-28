Bakan Yumaklı su konusunda sorumluluğu belediyelere attı ama… Bodrum'un suyuna 1.3 milyar yerine 30 milyon lira

Türkiye’de yağış oranlarının düşmesiyle birlikte kuraklık arttı, kuraklık da beraberinde suyun kalitesinin düşüşünü getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın açıklamasıyla içme suyunun kontrolü noktasındaki sorumluluğu belediyelere atarak, “AKP döneminde su ile ilgili birçok yatırım yapıldığını; DSİ’nin suyun arzı, depolanması konularında tüm görev ve sorumluluklarını harfiyen yerine getirdiğini, belediyelerin ölçeklerinin üzerinde yatırım olması durumunda DSİ ile sözleşme yaparak ihtiyaçları karşılamak üzere yatırıma hazır olduklarını” söyledi.

‘DSİ YASAL GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELİ’

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, çeşitli verilerle birlikte Yumaklı’nın söylemlerini eleştirdi. Anayasa’dan ve çeşitli yasaların maddelerinden alıntılar yapan Esen, “Belediye teşkilatı olan yerlerde içme/kullanma/endüstri suyu temini DSİ’nin (Devlet Su İşleri) yasal görevleri arasındadır. DSİ bu amaçla baraj ve isale hattı ve su deposu yapmakla yükümlüdür” ifadelerini kullandı. DSİ’nin sorumluluklarını anımsatan Esen, temel sorununun nüfus artışı ve küresel ısınma karşısında su temininde güçlük yaşanması olduğunu belirtti. Bu kapsamda Esen, “Önemli olan suyun arzını artırmak mevcut olanaklardan azami seviyede yararlanmaktır. Zira olmayan suyun tasarrufunun da yapılamayacağı açıktır. Bu yüzden DSİ’nin özellikle il merkezlerindeki içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacıma karşılamaya yönelik baraj, isale hattı ve su deposu yapmak vb. yasal görevlerini hızla yerine getirmesi gerekmektedir. DSİ; bu giderlerini daha sonra ilgili belediyelerden tahsil etmektedir” dedi.

2025 YILINDA YALNIZCA BİR PROJE TAMAMLANACAK!

2025 Yılı Yatırım Programı’ndan da çeşitli alıntılar yapan Esen, “DSİ tarafından yapılacak içme suyu tesisleri konusunda yapılmış incelemede: 81 ili kapsayan içme suyu etüt -proje çalışmalarına 2011 yılında başlandığı, 2028 yılında bitirilmesinin planlandığı; 81 İl Merkezinin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı’na yönelik çalışmaların devam ettiği; 2025 yılı yatırım programına sadece 4 adet yeni proje alındığı; Diğer yandan önceki yıllardan arta kalan/halen devam eden 41 adet içme suyu projesi olduğu; yıllar öncesinden programa alındığı halde projelere yetersiz ödenek ayrıldığı için 2025 yılında sadece bir projenin (Çorum/Osmancık içme suyu) tamamlanarak hizmete alınacağı tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı. Esen, 2004’te programa girmiş ve yatırım tutarı yaklaşık 3 milyar lira olan Bodrum içme suyu tesisine, tamamlanması için 1,3 milyar lira gerekmesine karşın yalnızca 30 milyon lira ödenek ayırıldığını anlattı.

‘KONUŞABİLECEK SON KİŞİ’

Esen, açıklamasını, “Su/susuzluk sorunun arttığı, suyun yaşamsal önem kazandığı, bu yüzden özellikle içme suyu tesisleri yapılmasına ağırlık verilmesi gereken bu dönemde, 2025 yılı içinde sadece bir içme suyu tesisini gerçekleştirecek olan Tarım ve Orman Bakanının içme suyu konularında Türkiye’de konuşabilecek son kişi olabileceği değerlendirilmektedir” diyerek sonlandırdı.