Bakan Elvan'dan CHP'li Gürer'e yanıt: Mevzuata uygun

19 Eylül 2021 Pazar, 14:26

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversiteleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden (İİBF) mezun olan 500 bine yakın işsiz gencin açıktan atama taleplerine için önergesini, TBMM Başkanlığını sundu.

Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“İşsiz 500 bin İİBF mezunu varken kurum içinden alım yapılmasının nedenleri nelerdir?

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda 5000 Gelir Uzmanı alınacağı belirtilmektedir. Bu hususta bir çalışma başlatılmış mıdır, başlatılmışsa planlanan tarih aralığı nedir?

Vergi müfettiş yardımcılığı için alım sürecinin ne kadar sürede tamamlanması planlanmaktadır?

Alımlar esnasında uygulanan mülakatların kaldırılması düşünülmekte midir?

Alımlar sırasında sürecin uzaması mağduriyete yol açmaktadır. Alımların ivedilikle yapılması ve 35 yaş sınırı şartının kaldırılması düşünülmekte midir?”

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Elvan, Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı, Defterdarlık Uzmanlığı görevini yerine getirebilecek personelin kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmek suretiyle atanmasına imkan sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup söz konusu sınavın kadro ihtiyacı, sınavda başarılı olan memurların halen görev yaptıkları kadroların değiştirilmesi suretiyle karşılandığından, açılacak olan kurum içi özel sınavlar, açıktan atama yapılacak kadroların sayısında herhangi bir azalmaya ve dolayısıyla açıktan atanacak kişilerin mağduriyetine sebebiyet vermemektedir” dedi.

Uzman yardımcılarının, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başkanlıkça uygun görülecek tarih, yer veya yerlerde açılacak giriş sınavına ilişkin duyuruların kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Bakan Elvan,

“Vergi Müfettiş Yardımcılığı (A) grubu bir kadro olup bu kadroya alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Bakanlıklarınca (A) grubu olarak nitelenen kadrolara yönelik giriş sınavlarının kadro ve ihtiyaç durumu gözetilmek suretiyle ilgili mevzuata uygun olarak düzenlendiğini de iddia etti.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLERİN SAYISI ARTIYOR

Önerge sahibi Gürer ise yaptığı açıklamada her yıl kartopu gibi katlanarak büyüyen üniversite mezunu işsizlerin durumuna dikkat çekti.

GÜRER: “LİYAKATE BAKAN YOK”

Sadece İİBF’lerde her yıl yüzlerce gencin mezun olduğunu ancak atamaların ise sınırlı sayıda kaldığına değinen Ömer Fethi Gürer, “Zaten yapılan atamalarda da liyakate bakılmıyor. Yazılı sınavda genç ne kadar başarılı olursa olsun, şayet iktidara yakın bir görüşe sahip değilse, mülakatta eleniyor” diye konuştu.

Gürer, mülakat sınavlarının mutlaka kaldırılması, kamuya yapılacak alımlarda da yaş sırının olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.