ATO Başkanı Baran: Türkiye'de işsizlik var ancak 'işsiz' yok

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:46

Türkiye'de özellikle gençlikte yoğun olarak gözlenen işsizlik gerçeğiyle ilgili Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'dan ilginç açıklamalar geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yüzde 10,6 düzeyinde olan işsizlik oranının, eleman arandığında "sıfır"a yaklaştığını belirtip "Türkiye'de işsizlik var ancak eleman aradığınızda kimse başvurmuyor, başvursa da işi beğenmiyor. Herkes Türkiye gelişsin istiyor ama bu gelişimi sağlayacak sanayi ve ticarette çalışacak nitelikli eleman olmak istemiyor. İşsizlik ve istihdam bir an önce çözüme kavuşturulması gereken bir konu halini aldı. İstatistiklerdeki işsizler nerede?" diye sordu.



"İŞSİZLİK DEĞİL MESLEKSİZLİK"

Gürsel Baran, ATO'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 3 milyon 399 bin işsizin bulunduğu Türkiye'de işverenlerin inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya kadar pek çok sektörde istihdam edecek nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşadığını belirtip "sorunun işsizlikten ziyade mesleksizlik" olduğunu savundu.

Baran, "207 üniversitenin bulunduğu ülkemizde, 3 milyonu ön lisans olmak üzere yaklaşık 7,5 milyon üniversite öğrencimiz eğitim görüyor. Bu üniversitelerden mezun olan gençlerimizin bir bölümü eğitim gördüğü alanda aradığı işi, üyelerimiz olan işverenlerin de yine bir bölümü faaliyet gösterdiği alanda aradığı elemanı bulamıyor. Karşılıklı bu arayış, hem bireyler hem işletmeler için zaman kaybı başta olmak üzere birçok kayba yol açıyor" dedi.

Türkiye'de genç işsizlik oranının yüzde 22,7 düzeyinde olduğunu hatırlatan Baran, işsizlerin çoğunun kamuda istihdam edilmek istediğini söyledi. Yerel yönetimlerde iş için gönderilmiş binlerce özgeçmişin beklediğini kaydeden Baran, "Ülkemizde işsizlik sorununun çözümü için atılacak adımlardan biri de kamunun istihdam deposu olduğu algısının yıkılmasıdır" dedi.

"MEZUNLAR İŞ BULAMIYOR, BİZ İŞ GÜCÜ BULAMIYORUZ"

Eğitimin sektör ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini kaydeden Baran, "Ülkemizin geleceği, aydınlık umutlarımız olan gençlerimiz, hayatlarının en güzel yıllarını meslek edinmek için geçiriyor, bazı branşlarda ihtiyaç olmadığı halde eğitim görüyor. Üniversite mezunu gençlerimizin çoğu mezun olduğu alanda iş bulamazken, reel sektör temsilcileri olarak bizler ise ihtiyacımız olan alanlarda yetişmiş işgücü bulamıyoruz. Unumuz, yağımız, şekerimiz var ama bir türlü helva yapamıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin "nitelikli ara eleman" ihtiyacı olduğunu ifade eden Baran, "Her beş gencimizden birinin işsiz olduğu ülkemizde sanayicimiz, tüccarımız istihdam edecek ara eleman bulamıyor. Oto camcısından, tornacıya, kalıpçıdan sıvacıya, pazarlamacıdan, depocuya kadar birçok meslek alanında ara elemana ihtiyacımız var" dedi.

Ülkede geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ile Afganların kayıt dışı olarak istihdam edildiğine dair bilgilerin kendisine ulaştığına da dikkat çeken Baran, "Nitelikli ara eleman istihdam etmek için önemli bir maliyet üstlenen tüccar ve sanayicimiz, bu maliyeti üstlenmeden kayıt dışı istihdam sağlayanlarla rekabet etmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Baran'ın açıklaması, ATO'nun internet sitesinde "ATO Başkanı Baran: 'Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok" başlığıyla yayımlandı.

EMİNE ERDOĞAN'IN KUZENİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kuzeni olduğu biliniyor. Baran, ATO'nun 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'le yarışmıştı. Baran, Gökçek'e karşı seçimleri 86'ya karşı 100 oyla kazanıp ATO Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.



