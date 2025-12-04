Bakanlar değişiyor, TÜİK verilerindeki tartışma değişmiyor

Açıkladığı enflasyon verileri tartışma konusu olan TÜİK için muhalefet milletvekilleri yıllardır TBMM Başkanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanlarının yanıtlaması istemiyle soru önergeleri veriyor. Bu önergelere verilen yanıtlarda da bakanların verileri benzer ifadelerle savunduğu görülüyor. Örneğin; Meclis’in kayıtlarına bakıldığında, 2018-2020 yılları arasında bakanlık yapan Berat Albayrak, TÜİK verilerinin güvenilirliğiyle ilgili kendisine yöneltilen soru önergesine “TÜİK’in istatistik üretim süreçleri güvenilir metodoloji, istatistiki gizlilik, erişilebilirlik ve açıklık, zamanlılık, tarafsızlık ve nesnellik gibi uluslararası kabul görmüş ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir” yanıtını verdi.

EN ŞEFFAF KURUMLAR ARASINDAYMIŞ

2020-2021 döneminde görev yapan Lütfi Elvan ise, “Halkın yaşadığı enflasyon ve işsizlik gibi rakamlarla, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ve işsizlik rakamları arasındaki fark neden bu kadar açıktır?” sorusuna karşı “TÜİK, ürettiği tüm istatistikleri uluslararası normlarda; Avrupa Birliği ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır. Söz konusu kavram ve yöntemler ile uygulama sonuçları, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açık olduğu gibi, en ayrıntılı düzeyde de kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu alanda TÜİK, dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır” savunmasını yaptı.

ŞİMŞEK’TEN DE AYNI YANIT

2021-2023 yılları arasında görev yapan Nureddin Nebati ise, “Aynı istatistikleri aynı verilerle açıklayan farklı araştırma gruplarının özellikle enflasyon rakamını daha yüksek bulmasının nedenler nelerdir?” sorusuna karşı “TÜİK, yayımlamakta olduğu tüm istatistiklerde olduğu gibi Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının bütününü dikkate alarak hesaplamakta ve yayınlamaktadır. TÜFE veri derleme süreçleri Eurostat tarafından yayınlanan, tüm üye ve aday ülkelerin uymakla yükümlü oldukları el kitabına tamamen uygun olarak yürütülmektedir” dedi.

Son olarak mevcut bakan Mehmet Şimşek, TÜİK verilerinin ENAG verileriyle gösterdiği farklılığa ilişkin bir soru önergesine yanıt verdi. Geçmişteki üç bakanla neredeyse aynı ifadeleri kullanan Şimşek “TÜİK, yayınlamakta olduğu tüm istatistiklerde olduğu gibi, TÜFE’yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda, Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının bütününü dikkate alarak hesaplamakta ve yayınlamaktadır. Bu kapsamda yayımlanan uygulama sonuçları, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardaki uzmanların değerlendirmelerine açıktır” dedi.