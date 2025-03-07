Bakanlar komisyona gelmedi, milletvekillerinin önergeleri de yanıtlanmadı: Kartalkaya'ya perde

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 31 kişiden 22’si tutuklu. Faciayı araştırmak için kurulan Meclis komisyonu ise 18 Şubat’tan beri faaliyetlerini sürdürüyor.

Komisyon şu ana kadar AFAD, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarını dinledi. Komisyona konuk olan kamu kurumları arasında sadece AFAD en üst düzeyde temsil edildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan komisyona gelerek hem olayla ilgili bilgi verdi hem de milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyona çağırılan Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ise bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildi. Komisyondaki muhalefet milletvekilleri de AFAD başkanının komisyona katılmasını örnek göstererek bakanların gelmemesini “Sorumluluk almıyorlar” diyerek eleştirdi.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyona gelmediği gibi Meclis İç Tüzüğü’ne 15 gün içinde yanıtlamaları gereken soru önergelerine de dönüş yapmadı.

Bakan Ersoy “Otele en son ne zaman denetleme yapıldı? Otelin yangın güvenliği ve elektrik altyapısıyla ilgili tespit edilen eksiklikler ne? Bu eksikliklerin giderilmesi için otel yönetimine herhangi bir süre veya yaptırım uygulanmış mıdır? Yıllık sözleşmeler yoluyla düzenli denetimlerin yapıldığı ifade edilen otelde, yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına ilişkin neden bir rapor düzenlenmemiştir?” gibi soruları içeren önergelere yanıt vermedi. Işıkhan da “Otel en son hangi tarihte iş sağlığı ve güvenliği ve yangın güvenliği denetimlerine tabi tutulmuştur” sorulu önergeye dönüş yapmadı.

Bunun yanında facianın 10 günde aydınlatılacağını söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile otel inşaatının yapı denetim raporu sorulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kendilerine yöneltilen önergeleri yanıtlamadı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Yangınla ilgili bilirkişi raporunun bu hafta savcılığa sunulması bekleniyor. Komisyonda sunum yapan ve tespitlerini savcılıkla paylaştığını belirten Çalışma Bakanlığı’nın sunumda yer alan bilgilere göre, otelin yangına karşı yağmurlama sistemi olmadığı tespit edildi.

Otelin merdivenlerine ulaşım sağlayan kaçış yolu ve kapıları yangına dayanaklı özellikte değildi. Aynı zamanda kaçış yolları duman sızdırmaz özellikte değildi. Yangının başladığı restoranda ve mutfak alanında çalışanların ulaşabileceği yangın söndürme cihazları bulunamadı.

Otelin 19 Nisan 2020 tarihli acil durum planı 5 yıldır güncellenmedi ve acil durum görevlendirmesi yapılmadı. İşyerinde yangın ve kurtarma konularını kapsayacak tatbikatlar yapılmadı.