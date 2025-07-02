Bakanların yapay zeka ile bebeklik halleri oluşturuldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce gerçekleştirdiği bir Arnavutluk ziyaretinde yapay zeka ile bebeklik hali oluşturuldu.

Erdoğan gündem olan görüntülere ilişkin, "Çok ilginçti" yorumunda bulunmuştu.





BAKANLARIN BEBEKLİK HALLERİ PAYLAŞILDI

Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanların bebeklik hallerinin yer aldığı yapay zeka videosunu paylaştı.

Kacır paylaşımına, "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki hedeflere ulaşırken;

Yapay Zeka’ya daha fazla yatırım yapacak,

dijital altyapımızı ve insan kaynağımızı güçlendirecek,

yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek,

teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz.

(Bu videoyu açık kaynak tabanlı, çok modlu üretken yapay zeka ile hazırlamış olan yerli girişimimize teşekkürler!)" notunu düştü.