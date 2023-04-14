Bakanlığın Buca Cezaevi planları yeniden mahkemede
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkılan Buca Cezaevi planlarını mahkemeye taşımış, 4. İdari Dava Dairesi reddetmişti. Mahkemenin kararını bir üst mahkeme olan İzmir 3. İdare Mahkemesi’ne taşıyan CHP’li üyelere iyi haber geldi. Mahkeme yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili verdiği ret kararını bozdu ve “hukuki isabet görülmediğini” belirterek dosyayı aynı mahkemeye iade etti.
İzmir’de yıkılan Buca Cezaevi planlarının tartışılmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yıkılan cezaevi planlarında bir bölümünü yapılaşmaya diğer kısımlarının da yeşil alan ve otopark olarak ayrılmasını mahkemeye taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyelerine İzmir 3. İdare Mahkemesi’nden olumlu karar geldi.
Daha önce İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin reddettiği Bakanlığın planlarına dair ‘yürütmeyi durdurma’ ve ‘planların iptali’ kararını bozan İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi; Buca Cezaevi alanında keşif ve bilirkişi incelemesinin sonucuna göre yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, bu usulde bir inceleme yapılmadan yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiğini ve bu noktada hukuki isabet görülmediğine hükmetti. ‘Ret’ kararın da iptaline karar verdi. Dava dosyası 4. İdari Mahkemesine iade edildi.
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