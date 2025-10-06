Bakanlığın sinema desteğini kapan eski AKP’li vekil 2023’te de 3 milyon TL destek almış: Buzdağının ucu

Cumhuriyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema projelerini destekleme kapsamında alınan son destekleme kurulu kararlarında, “ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi” dalında verilen 6 milyon TL’lik desteğin 52 yaşındaki eski AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’ya verildiğini gündeme getirdi. Bakanlığın genellikle genç yönetmenlere verilen proje desteğini TRT Çocuk kanalında dizi olarak yayınlanan “Babamın Gölgesi 1915 - Küçük Kahramanlar” adlı film projesi ile alan Gündoğdu’nun daha önce de başka bir projeyle bakanlıktan 3 milyon TL’lik destek aldığı ortaya çıktı. 2023 yılında yayınlanan 6. Sinema Destekleme Kurulu Kararları kapsamında 11 projeye toplam 46 milyon 500 TL’lik destek sağlandı. 2023 yılında sinema projelerine 145 milyon lira destek sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunu sitesinden “rekor destek”olarak duyurmuştu.

Gündoğdu’nun başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneği adına açılan “Yerli Düşünce Medya” isimli şirketin, Türk halk kahramanı Nasreddin Hoca’yı anlatacak “Hodja Nasreddin” adlı animasyon filmi projesiyle bakanlığın 3 milyon TL’lik “ortak yapım projeleri” desteğini kaptığı ortaya çıktı. Derneğin internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, Hollywood’un tanınmış film yapımcılarından Timur Bekmambetov’un ve TRT için çocuklara yönelik animasyon filmleri üreten “Yeni Düşler Animasyon” adlı şirketin ortaklığıyla yapılacağı belirtilen animasyon filminin 2024 yılında dünya çapında gösterime gireceği belirtildi. Ancak 2025 yılının ekim ayı itibarıyla film henüz yayınlanmadı.

DİKKAT ÇEKEN SİCİL

Başkanlığını Gündoğdu’nun, onursal başkanlığını ise eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yaptığı Yeni Düşünce Derneği 2015 yılında kurulurken dernekle aynı ismi taşıyan şirket ise 2013’te Gündoğdu tarafından kuruldu. Şirketin yönetimi ilk olarak 2015 yılında derneğin yayın organında genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Ayşe Selva Türköne’ye devredilirken 2017 yılında ise Gündoğdu’nun eski danışmanı Hakan Akdi’nin eşi Narin Nur Akdi’ye geçti. Şu an şirketi yöneten Akdi aynı zamanda derneğin yönetim kurulu asil üye listesiyle birlikte Nasreddin Hoca filmini yapacak Yeni Düşler Animasyon şirketinin yöneticisi olarak da görev yapıyor.

Öte yandan şirketin, TRT ve Diyanet TV başta pek çok kurumla projeler yürüttüğü ve İletişim Başkanlığı ile birlikte bakanlık bünyesindeki Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden de çeşitli destekler aldığı öne sürüldü.