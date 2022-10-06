Bakanlık, Aliağa'ya endüstriyel atık tesisi kurulmasına onay verdi!
İzmir’in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan ve ilçe halkı ile sivil toplum örgütlerinin karşı çıktığı endüstriyel atık (cüruf) depolama tesisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.
İzmir’in Aliağa ilçesine ‘Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi’ yöre halkının ve çevrecilerin tepkilerine rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm A.Ş tarafından yapılmak istenen Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi projesine bakanlık Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) olumlu kararı verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeye dair ÇED kararı şöyle;
"İzmir İli, Aliağa ilçesi, Şehitkemal Mahallesi, Akçekise Mevkii adresinde, tapunun 7011/1, 7009/1, 7009/2, 7009/3, 7009/4, 7009/5, 7009/6, 7009/7, 7009/10, 7009/17, 7008/2, 7008/10, 7008/2 numaralı parsellerinde Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm A.Ş. firması tarafından yapılması planlanan “Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi” projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu incelenmiş, değerlendirilmiş ve Bakanlığımızca Yönetmeliğin 14. maddesi gereğince 05.10.2022 tarihinde ÇED Olumlu Kararı verilmiştir."
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