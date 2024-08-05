Bakanlık bu kez şaşırttı: Antalya ve Muğla’daki kıyım projeleri iptal edildi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.08.2024 - 04:00

Antalya Serik’teki proje Simen Mermer Madencilik tarafından yapılmak isteniyordu. Şirketin 18.39 hektarlık alanda etkili olacak projesi için mera ve orman alanı seçildi. Eğer projeye onay verilseydi, bu alanda mermer ocağı işletilecekti. Bu kapsamda ağaç kesimi de yapacağını belirten şirkete bakanlık geçit vermedi. Proje kapsamında alınan görüşe tarım ve orman il müdürlüğünden olumsuz yanıt geldi.

Bakanlık iptal gerekçesinde, “100 hektarlık sahanın toplam 18.39 hektarlık kısmında açılıp işletilmesi planlanan mermer ocağıyla ilgili olarak tarım ve orman il müdürlüğünün olumsuz görüşü nedeniyle sonlandırılıp ilgili, başvuruyla sunulan Proje Tanıtım Dosyası iade edilmiştir” dendi.

HASSAS ALANLARA YAKINDI

Muğla Seydikemer’de de Hedef Akdeniz Madencilik dekoratif taş çıkarmak için ormanlık alanda çalışma yapmak istemişti. Bu projenin de evresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin sonlandırılması bakanlık tarafından şu şekilde açıklandı:

“Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı düzenlenmemiştir. Ayrıca, mahalledeki yerleşim alanlarına, okula, en yakın hassas alıcı haneye, köy yerleşik alan sınırına, Eşen F tipi Kapalı Cezaevine, Uzunduvar mevkii camisine, kadastrol yola, tarım alanı ve mahalle halkının seralarına yakın olan proje incelenmiş ve kurum görüşümüz uygun bulunmamıştır. Proje için yürütülen ÇED süreci sonlandırılmıştır."