Bakanlık bütçesiyle AKP propagandası

Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 02.03.2024 - 16:42

Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Bodrum ve Marmaris’te yapıldı. Bodrum Azka otelde düzenlenen programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Cumhur İttifakı AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda turizmci katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın da konuşma yaptı.



Tamamı Bakanlık bütçesiyle ve organizasyonuyla yapılan toplantıda Cumhur İttifakı AKP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, “Gittikçe kronikleşen ve sorunları biriktiren bir Bodrum manzarası ile karşı karşıyayız. Önemli bir turizm merkeziyiz ama altyapıdan üstyapıya, yoldan çevre düzenlemesine, deniz ve doğanın kirlenmesine ve gittikçe turizmin üç aya sıkıştığı bir turizm ile karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir yerinde üç ay turizm yapıp 12 ay geçinen bir sektör yok. Bodrum'un birikmiş sorunlarını merkezi hükümetin desteğiyle çözün diyerek bir görev tevdi etti. Bakanımızla da adını koyduk. Bodrum Belediye başkanının ötesinde merkezi hükümetin kurumlarıyla, Ayaydın’ın seçilmesiyle büyükşehir belediyesiyle sizler arasında köprü oluşturacağız. Koordinasyon görevini yerine getirecek bir göreve talibiz" dedi.

Cumhur İttifakı AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ise Bodrum’un sorunlarını çözmek için aday olduğunu dile getirerek, "Bodrum’daki turizmciler bizim olmazsa olmazımız. Hangi gün ne sorun varsa, 24 saat boyunca kapısı, telefonları size açık bir büyükşehir belediyesi göreceksiniz. Eğer seçildiğimde koltuğumda oturursam, sizin aranıza gelmezsem, sizin çektiğiniz çileyi görmezsem, onları nasıl çözeceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın (solda) Bakan Mehmet Nuri Ersoy(ortada) Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı (sağda)



CHP’LİLERE DAVET YOK

Bakanlığın düzenlediği toplantıya CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay davet edilmedi. İki başkanın yanı sıra aday adaylarına da davet gönderilmediği ortaya çıktı. Toplantıya davet edilmeyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılanın etik olmadığını söyledi, Aras, “ Hepimiz bu kente hizmet ediyoruz. Bakanlığın kenti ilgilendiren bir toplantıda AKP’lileri davet edip mevcut başkanları çağırmaması etik değil. Üstelik toplantıda siyasi bir açıklama yapılması da kabul edilemez” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ise Bakan ve Valilik hakkında kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Karahan, “ Bakan konuşmasında turizm kazılarından söz ederken, kürsüdeki AKP’li adaylar oy istiyorlardı. Söz konusu olan Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın turizme yönelik kamusal faaliyeti ise burada herhangi bir parti ya da parti adayı siyasi faaliyet yürütemez. Her hangi bakanlık siyasi seçim sürecinde bir siyasi parti adayları ile birlikte kamuoyundan gizli toplantı yapamaz. Bu suçtur” ifadelerini kullandı.



