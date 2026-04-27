Bakanlık ceza kesti: Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan tepki

CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, açık alana çöp döküldüğü gerekçesiyle Fındıklı Belediyesi’ne 2 milyon 346 bin lira idari para cezası uygulanması ve belediye sorumluları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına yönelik bakanlık kararının ardından Fındıklı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de ve Karadeniz'de olduğu gibi Fındıklı'da da katı atık sorunu bulunduğunu belirten Çervatoğlu, üretilen çöpün bertaraf edilmesi gerektiğini ancak bunun tek başına bir belediyenin işi olmadığını ifade etti.

"CEZAYI KABUL ETMİYORUZ"

Başkan Çervatoğlu, şöyle konuştu:

"Karadeniz'deki, Fındıklı'daki çöp sorunu Fındıklı'nın değil, devletimizin utancıdır. Ülkemizdeki çöp sorunu da devletimizin utancıdır. 2019'da yönetime geldiğimiz gün Orman Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yer istedik. Yer tahsis etmediler. Bu ceza kesilmeden 9 gün önce en son başvurduk. 'Biz size veremeyiz' diye cevap geldi. Bakanlık bana ceza kesmesini biliyor. Bakanlık bizim bakanlığımız. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Fındıklı Belediye Başkanıyım. Bizim sorunumuz aynı Sayın Bakanlık. Bu sadece sizin sorununuz değil, bizim sorunumuz.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyemize kestiği cezayı kabul etmiyoruz. Bu sorun yalnızca Fındıklı'nın değil, bölgenin ve ülkenin yapısal sorunudur. Arhavi'de, Hopa'da, Ardeşen'de, Araklı'da aynı tablo var. Tek bir partiyle, tek bir belediyeyle açıklanamaz. Doğrudan devletin yapısal sorunudur."

"SANDIKTA DA GÖMÜLÜRSÜNÜZ"

"Çöp sorununu gündeme getirerek, 'CHP'li bir belediyeyi kuyruğundan yakaladık' diyerek haber yapan habercilere teşekkür ettiğini" bildiren Çervatoğlu, "Kendilerini buraya davet ettik gelmediler. Keşke gelselerdi" dedi.

Hiçbir uyarı ya da yazışma olmadan direkt ceza yazıldığını anlatan Çervatoğlu, ceza politikasıyla çevrenin düzeltilemeyeceğini söyledi.

Bütün ilçelerin çöp için vahşi depolama yaptığını ancak kendilerine ceza kesildiğini belirten Çervatoğlu , “Çünkü '2019'da Fındıklı'da CHP nasıl iktidar olur' diyordunuz. 2024 yılında iki tokat daha attık, üç belediye olduk. Bir tokat da üstüne vekil çıkarak yaptık. Derdiniz o. O derdi böyle çıkarmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Çervatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ilçelerimiz ister istemez vahşi depolama yapıyor. Bizimkisi için herhalde yukarıdan emir geldi, 'keseceksin cezayı' dediler. Hem de en dipten değil, en üst noktadan varsın kessin. Bizim mecimizi bu şekilde engelleyemezsiniz. Siz bizi düşman gördükçe halkımız size en kısa zamanda cevabı verecek. Sokakta da gömülürsünüz, sandıkta da gömülürsünüz. Cezalarla bizi yıldıramazsınız. Hizmetin siyaseti olmaz. Fındıklı Belediyesi hizmet üretir. Halkına hizmet ettiği için bizleri düşman gördükleri için 22 tane belediye başkanımız tutsak. Mansur Başkanım 'Melih Gökçek sorgulanmadan hiç kimse suçlu değildir' diyor. Aynı fikirdeyim. Bu ülkede Melih Gökçek sorgulanmadan kimse suçlu değil.

Kamu olarak, devlet olarak Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bizi Batum'a bağladıysan, bizi Gürcistan‘a bağladıysan bize de haber ver, biz de bilelim. Ama bize ceza, yan tarafa arabalar, bağışlar, bilmem ne yapıyorsanız bu doğru değil.”

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize'nin Fındıklı Belediyesi'ne açık alana çöp dökülmesi sebebiyle 2 milyon 346 bin TL ceza kesmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde idi:

"Bakanlık Rize İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetimlerde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi’ne ait araçla döküldüğü tespit edildi. Vahşi depolama yaptığı belirlenen ilgili belediyeye Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı. Devam eden çevre kirliliği sebebiyle de belediye hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu."