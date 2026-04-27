Beyoğlu'nda 3 gün önce cezaevinden çıkan kişi silahlı saldırıya uğradı

27.04.2026 11:14:00
DHA
Beyoğlu'nda 3 gün önce cezaevinden çıkan Hebun Y., kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Hebun Y. hastaneye kaldırılırken şüpheli Emirhan M. ise kısa sürede yakalandı.

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu'nun Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen Emirhan M., yolda karşılaştığı Hebun Y.’ye silahını çıkararak ateş etti. Açılan ateş sonucu Hebun Y. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen kamera ve saha çalışmalarında, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Emirhan M. olduğu belirlendi. Şüpheli olaydan yaklaşık 1 saat sonra sokakta gözaltına alındı.

BEYKOZ’DA İŞ YERİ KURŞUNLAMIŞ

Devam eden çalışmalarda, şüphelinin olayda kullandığı silahı kaçarken sokak kesişiminde bulunan merdivenlere bıraktığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi. Diğer yandan şüpheli Emirhan M.’nin 7, Hebun Y.’nin nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yaralanan Hebun Y.’nin daha önce Beykoz’da bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı ve bu nedenle cezaevine girdiği 3 gün önce de tahliye olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Emirhan M. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'da eski AKP İlçe Başkanı Haluk Laçin'e silahlı saldırı Muğla'nın Datça ilçesinde, AKP önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Atakum'da bodrum kata gasp saldırısı: Konuşmak için çağırıp darbettiler Samsun’un Atakum ilçesinde konuşma bahanesiyle çağrılan 19 yaşındaki genç, 5 kişi tarafından bodrum katta darp edilerek gasp edildi.
Uşak'ta polis ekibine silahlı saldırı: 2 polis yaralı Uşak'ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda iki polis yaralanırken bir polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.