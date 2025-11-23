Bakanlık devreye girdi: Oyuncakçılara yeni düzenleme!

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026’dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetiminde için imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek.

Bakanlık yeni yıldan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir aşamaya geçiyor.

İthal edilen oyuncaklarla ilgili denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’yle (TAREKS) yürütülüyordu.

Mevzuata imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine oyuncağın üzerinde veya ilişiğinde yer vermesi gerekiyordu.

BAKANLIKTAN UYARI YAZISI

Fakat bakanlık denetimlerde üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markasıyla adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına uyarı yazısı yolladı.

1 Ocak 2026 itibarıyla denetimlerde oyuncak üzerinde imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığını kontrol edilecek. Bilgilerin yer almadığı başvurular ‘işaretleme eksikliği’ gerekçesiyle reddedilecek.