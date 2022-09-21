Bakanlık, Dünya Mirası daimi adaylığından İzmir'i eledi, AKP'li İznik'i ekledi!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir’in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni eleyerek, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı İznik dosyasını ekledi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2020 yılında dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için tercih edilmedi. Bakanlığın, 4 yıldır sırada beklediği belirtilen Bursa’nın İznik Bölgesi’ni konu alan dosyayı UNESCO Dünya Mirası 2022 adaylığı için UNESCO’ya 2024 yılı konferansında görüşülüp karara bağlanmak üzere gönderdiği bildirildi.
İZMİR'DE HAYAL KIRIKLIĞI
AKP'li Alinur Aktaş'ın başkanlığını yaptığı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dosyanın tercih edilmesi, 9 Eylül kutlamaları ile Türkiye'de gündem olan İzmir'de büyük hayal kırıklığı yarattı.
İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO adaylığı, aynı zamanda TARKEM Başkanı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in çabaları ile başlatılmıştı. Bu kapsamda 2022 Nisan ayından itibaren İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma Ajansı, Konak Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM uzmanlarından alan başkanlığı uzmanları, bilim kurulu üyeleri ile dışarıdan alınan danışmanlar tarafından yoğun çalışma yürütülmüştü.
2023 İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası 2023 adaylığı için çalışmaların Kemeraltı, Kadifekale, Basmane, Bornova Yassıtepe ve Yeşilova Höyükleri ile Bayraklı Smyrna’sında aynı kararlılık ve yoğunlukla devam edeceği bildirildi.
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