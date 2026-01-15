Bakanlık engelli, hasta ve yeni doğum yapanları kilometrelerce uzağa gönderdi: Resen sürgünle atama rejimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin yer değiştirme sonuçlarını açıklamasının ardından çok sayıda öğretmen, kilometrelerce uzaklıktaki okullara resen atandı. Engellilik, sağlık sorunları, yeni doğum ve aile bütünlüğü gibi mazeretlere rağmen yapılan atamalar, eğitim camiasında tepkilere yol açtı. Resen atamalar kapsamında yüzde 60 engelli raporu bulunan bir öğretmenin evine 100 kilometre uzaklıktaki bir okula, onkoloji hastası ve yüzde 71 engelli olan bir öğretmenin yaklaşık bir buçuk saatlik mesafedeki bir ilçeye, yeni doğum yapmış ve toplu taşıma imkânı olmayan bölgelerdeki okullara öğretmenlerin gönderildiği belirtildi. Eşinden ve çocuklarından kilometrelerce uzağa atanan öğretmenlerin bulunduğu ifade edildi.

Eğitimci Feray Aytekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK), Milli Eğitim Akademisi, Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Müfredatı ve son atama yönetmeliğinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Aytekin, bu adımların eğitimi “yeni rejime uygun biçimde yeniden yapılandırdığını” belirterek öğretmenlik mesleğinin hedef alındığını söyledi. Aytekin, “ÖMK ve Milli Eğitim Akademisi ile eğitim fakülteleri yok sayılıyor. Pedagojik formasyon dahi kriter olmaktan çıkarılarak lisans mezunları arasından kimin öğretmen olacağına, kimin atanacağına, kimin okul yöneticisi yapılacağına siyasi iktidar karar veriyor” dedi.

Yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin, önceki düzenlemelerin dayandığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan koparıldığını belirten Aytekin, öğretmenliğin özel rejimli bir meslek hâline getirildiğini ifade etti. Aytekin, “Sağlık sorunu, can güvenliği riski ve engellilik durumlarında dahi tercihler ve mazeretler esas alınmıyor. Kimin nerede, ne kadar süre çalışacağına merkezi idare karar veriyor. Bu fiili bir sürgün rejimidir” diye konuştu.

YENİ MAĞDURİYET ENDİŞESİ

Şu anda il içi mazerete dayalı yer değiştirme başvurularının başladığını anımsatan Aytekin, bu süreçte de benzer mağduriyetlerin yaşanacağını söyledi. Aytekin, yönetmelikte yer alan “resen atama”, “ihtiyaç kriteri” ve “idarenin takdir yetkisi” gibi ifadelerin öğretmenlerin yer değiştirme hakkını fiilen ortadan kaldırdığını dile getirdi. Aytekin, “Öğretmenin öğretmenlik kimliği, atama ve yer değiştirme hakları elinden alınıyor. Öğretmenin kaybettiği her gün, çocukların kapsayıcı, eşit, laik ve nitelikli kamusal eğitim hakkının kaybıdır” dedi.