Bakanlık harekete geçti: Kuveytli yazar bu kez de Atatürk'e saygısızlığı sahiplendi!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapıp paylaşan lise öğrencisi gözaltına alındı. Hareket eden Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih ise ‘kahraman öğrenci’ diyerek liseliye destek verdi. İçişleri Bakanlığı Kuveytli yazar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Türkiye’de bir imam hatip lisesinde çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir öğrenci elindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulundu. Tepki yağan görüntülerin ardından İstanbul Valiliği öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.
Olayın ardından geçtiğimiz günlerde Atatürk’e hakaretler yağdırarak gündem olan Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’den öğrenciye destek paylaşımı geldi.
Paylaşım şu şekilde:
“Bu kahraman öğrenci, Türkiye’de istediği üniversitede öğreniminin tüm masraflarını karşılayacak, ben de aşırı Kemalistler tarafından yargılanırsa onu savunacak avukatın ücretini karşılayacağım. Hesabını bilen varsa bana göndersin veya benimle iletişime geçmesini sağlasın.”
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Bu kahraman öğrenci, Türkiye'de… pic.twitter.com/9hZwgcaXFt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir”
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2023
Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette…
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