Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık ifşa etmeye devam ediyor... Peynir, zeytinyağı ve ayçiçek yağlarında hile çıktı!

Bakanlık ifşa etmeye devam ediyor... Peynir, zeytinyağı ve ayçiçek yağlarında hile çıktı!

6.11.2025 20:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bakanlık ifşa etmeye devam ediyor... Peynir, zeytinyağı ve ayçiçek yağlarında hile çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan hileli ürün ve markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Peynir, zeytinyağı ve ayçiçek yağında hile tespit edilen ürünler listede sıralandı. İşte ayrıntılar…

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimleri devam ettiriyor.

Yapılan denetimlerde bazı ürünlerde taklit veya tağşiş görülmesiyle, ortaya çıkan sahtecilik, kamuoyuyla paylaşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi.

5 Kasım tarihinde son yapılan güncellemede ise, birçok yeni ürün ve marka listeye eklendi.

Bakanlığın son denetim raporunda peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve bitkisel yağ gibi temel gıda ürünlerinde hile yapıldığı tespit edildi.

 

İŞTE O LİSTE

Image

Image

Image

İlgili Konular: #taklit-tahşiş