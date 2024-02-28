Bakanlık kadroları şehir hastanesine verdi

Sağlık Bakanlığı'nın sadece Bilkent Şehir Hastanesi’ne tanımlanan kadro sayısının; 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla olması dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00
Bakanlık kadroları şehir hastanesine verdi
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Sağlık Bakanlığı’nın Personel Dağılım Cetveli’nde (PDC) yer alan bilgilere göre sağlık hizmetleri kadrosunda 10 bin 432 bağımsız sağlık tesisine 588 bin 993 sağlıkçı kadrosu tanımlanmış durumda. Bu kadroların yüzde 12’si 17 şehir hastanesine ayrılıyor.

PDC kapsamında bulunan 58 bin 845 uzman hekim kadrosunun yüzde 15’i 8 bin 977’si de bu hastanelere tanımlanıyor.

Sadece Bilkent Şehir Hastanesi’ne tanımlanan kadro sayısı bütünüyle 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla olduğu dikkat çekiyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası işyeri temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine zarar verdiğini vurguladı.

Bu durumun birçok ilin sağlık emekçisi yetersizliği ile karşı karşıya kalmasına neden olmasına tepki gösteren Yalçınkaya, “Sağlık hizmetlerinde merkezileşme; hastalar için ek ulaşım ve konaklama maliyeti, sağlık emekçileri için iş yükünün olduğu kaos demek” diye konuştu. 


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