Bakanlık kadroları şehir hastanesine verdi
Sağlık Bakanlığı'nın sadece Bilkent Şehir Hastanesi’ne tanımlanan kadro sayısının; 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla olması dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı’nın Personel Dağılım Cetveli’nde (PDC) yer alan bilgilere göre sağlık hizmetleri kadrosunda 10 bin 432 bağımsız sağlık tesisine 588 bin 993 sağlıkçı kadrosu tanımlanmış durumda. Bu kadroların yüzde 12’si 17 şehir hastanesine ayrılıyor.
PDC kapsamında bulunan 58 bin 845 uzman hekim kadrosunun yüzde 15’i 8 bin 977’si de bu hastanelere tanımlanıyor.
Sadece Bilkent Şehir Hastanesi’ne tanımlanan kadro sayısı bütünüyle 68 ile ayrılan her bir uzman hekim kadro sayısından fazla olduğu dikkat çekiyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası işyeri temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerine zarar verdiğini vurguladı.
Bu durumun
birçok ilin sağlık emekçisi
yetersizliği ile karşı karşıya
kalmasına neden olmasına
tepki gösteren Yalçınkaya,
“Sağlık hizmetlerinde
merkezileşme; hastalar için ek
ulaşım ve konaklama maliyeti,
sağlık emekçileri için iş
yükünün olduğu kaos demek”
diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Oy vermezseniz vermeyin'
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!
- Türkeş'in oğlu, MHP'ye savaş açtı
- Erdoğan'dan Manisa’da büyük gaf!
- İlk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal kararı
- Ahmet Ercan'dan 'Çanakkale' açıklaması
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- '2 hafta külliyeden çıkamaz'
- Emekliye 'Şimşek' ayarı!
- İl olması beklenen ilçeler belli oldu!