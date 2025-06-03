Bakanlık kampında skandal ihmal: İki öğrenci boğularak hayatını kaybetti

1 Haziran 2025 tarihinde Mersin Silifke’deki Maliye Gençlik Kampı’nda Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen öğrenciler, deniz etkinliği sırasında suya girdi. Güvenlik şeridini aştığı belirtilen 6 öğrenciden 17 yaşındaki Cemal Emre Kurt ile Mehmet Erdem Akdeniz boğularak yaşamını yitirdi. Boğulma tehlikesi geçiren Alperen Bayraktar ise hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: UYARILARA RAĞMEN GÜVENLİK ŞERİDİ AŞILDI

Mersin Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrenci güvenlik şeridini aşarak açığa çıktı. 3 öğrenci cankurtaranlar tarafından kurtarıldı, ancak 2 öğrenci hayatını kaybetti. Adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”

EĞİTİMCİLERDEN SERT TEPKİ: SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Evrensel’den Eylem Nazlıer’e konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Valiliğin açıklamasına tepki göstererek çocukları sadece uyarmanın değil, korumanın da kamu otoritelerinin görevi olduğunu vurguladı. Irmak, “Bu sistem, yoksul halkın çocuklarının hayatını hiçe sayıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere herkes bu ölümlerden sorumludur. İstifa edin!” dedi.

“YOKSUL ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, SORUMLULAR SUSUYOR”

Irmak, ÇEDES projesiyle çocukların denetimsiz ve güvencesiz koşullara teslim edildiğini de şöyle savundu:

“Bu projeler çocukları hem dincileştiriyor hem de yaşam haklarını tehdit ediyor. Hesap sorulmazsa bu ölümler devam edecek.”

EĞİTİM-İŞ: SORUMLULUĞU İKİ KİŞİYE YIKAMAZSINIZ

Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin ise, olayda ciddi bir gözetim boşluğu olduğunu belirtti. Kamp organizasyonunun baştan sona plansız yapıldığını vurgulayan Tekin, “Öğrenciler kamp alanından kontrolsüz şekilde ayrılabildi. Cankurtaranların yetkinliği bile tartışmalı” dedi.

ÇEDES KAPSAMINDA KULLANILIYOR, DENETİM YETERSİZ

Boğulmaların yaşandığı kampın, birçok ilden ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) kapsamında öğrencilerin gönderildiği alanlardan biri olduğu ortaya çıktı. Aksaray ve Maraş’tan da benzer şekilde öğrenci grupları bu kampa gönderilmiş.

SERTİFİKASIZ CANKURTARAN İDDİASI

Bölge halkı ise kampta görev yapanların cankurtaran sertifikası olmadığını öne sürdü: “Plajda gözetmenler var ama cankurtaranlıkla ilgili ne eğitimleri ne de belgeleri var.”





48 BAKANLIK KAMPI VAR, DENETİM TARTIŞMALI

Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 38 aktif, 10 inşa halinde toplam 48 kamp bulunuyor. Eğitimciler, bu kamplarda denetim mekanizmalarının eksik olduğunu ve çocukların güvenliğinin yeterince sağlanmadığını savunuyor.



