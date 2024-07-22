Bakanlık Kocaçukur’u Pamukkale Belediyesinin elinden geri aldı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:43

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:43

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pamukkale Kocaçukur’un işletmesini belediyeden geri aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİM) Kocaçukur için istediği aylık 707 bin lira kira bedeli Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un tepkisini çekmişti. Ertemur verdiği talimatla ören yeri içindeki çöplerin toplanmayacağını söylemişti.

Pamukkale Belediyesi ile DÖSİM arasında yaşanan son dönemde daha da derinleşti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ertemur son gelişmeleri “Pamukkale Kocaçukur Mevki 19 Temmuz 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı ile Pamukkale Belediyesi’nden alınmıştır. Bu tarihten itibaren Kocaçukur’un bakımı, temizliği ve güvenliği Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir” ifadeleriyle duyurdu.

Ertemur, sözleşme süresinin tamamlanması nedeniyle DÖSİM ile kira anlaşması yapmak istemiş fakat yüksek bedel nedeniyle iki kurum arasında gerilim yaşanmıştı. Ertemur, Kocaçukur’un Pamukkale halkına ait olduğunu savunarak bakanlıktan uygun bir kiralama ücreti belirlemesini istemişti. Karşılık bulamayınca da yine DÖSİM tarafından kiraya verilen ören yeri içindeki işletmelerin atıkların toplanması işini bırakmıştı. Ertemur atık toplamanın da belediyeye 700 bin lira ek yük getirdiğini savunmuştu. Bölgede toplanmayan atıklar tepki çekmiş, işletmeler kendi atıklarını toplamaya başlamıştı. Nisan ayından bu yana süren kriz, Kocaçukur’un geri alınması ile sonuçlanmış oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Pamukkale Belediyesi bölgeyi tahliye etti.