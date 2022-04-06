Bakanlık Planı: Park bölündü inşaat artırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Afet Riski” gerekçesine dayanarak İstanbul’daki bir alanın daha imar planlarına müdahale etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) devre dışı bırakan Bakanlık, Bahçelievler’de rantı yüksek bir konumda bulunan 14 bin metrekarelik arazinin plan değişikliği teklifini onayladı.
Mülkiyeti özel şahıs ve şirketlere ait Bahçelievler Yenibosna’da, Ataköy’ün karşısında ve D-100 Karayolu’nun kenarında bulunan 14 bin 141 metrekare büyüklüğündeki arazinin imar planları değiştirildi. AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliği teklifi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı.
İBB’yi devre dışı bırakmak için söz konusu arazi geçen yıl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmişti. Rantı yüksek arazi, Ataköy’ün hemen karşısında, Koçtaş AVM’nin doğu kenarında kalıyor.
RANT YARATAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Bakanlık tarafından onaylanan ve bir ay süreyle, itirazların alınması için askıda kalacak olan yeni plan rant artışı getiriyor. Yürürlükte imar planlarına göre, yapılacak olan toplam inşaat alanı yaklaşık 6 bin metrekare arttırılıyor. Eski planlarda emsal 1,5 iken yeni planlarda emsal 2.05’e çıkarıldı. Eski planlarda inşaat yüksekliği 5 kat olmasına karşın, yeni planlarda inşaatlar 7 kat yapılabilecek. Eski planlarda D-100 Karayolu kenarındaki alan park alanı olarak ayrılmıştı. Yeni planda park iki parçaya ayrıldı. Karayolu kenarındaki park alanı küçültüldü. Bunun yerine arazinin kuzeydoğu köşesinde, küçültülen miktar kadar ikinci bir parça park olarak ayrıldı. Böylelikle yapılacak olan inşaatlar Karayolu’na daha fazla yaklaştırılmış oldu.
Yürürlükteki imar planlarına göre söz konusu araziye yapılacak olan toplam inşaat alanı 14 bin 100 metrekare iken, yeni planla yapılacak inşaat miktarı 20 bin 192 metrekareye çıkarıldı.
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