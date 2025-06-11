Bakanlık 'sahte bal' markasını ifşa etti: İçinden hile çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmaların listesini yayımlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin tamamında yapılan denetlemelerin ardından kapsamlı bir liste yayınlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün satışında bulunduğu tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Listeye yeni eklenen ürünün içinde "taklit ve tağşiş" çıktı.

SAHTE BAL MARKASI TEŞHİR EDİLDİ

Bakanlık yayımladığı son listede, Ankara Akyurt'ta 'BALDAĞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait "süzme akasya çiçek balı (petek süzmesi)" isimli ürünün içinden "taklit veya tağşiş tespiti" çıktığını doğruladı.





TAKLİT VE TAĞŞİŞ NE DEMEK?

Taklit, bir ürünün başka bir ürün gibi gösterilmesi; tağşiş ise, orijinal ürünün içine başka maddeler katılarak saflığının bozulması anlamına geliyor. Her iki uygulama da tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor ve yasal olarak suç kapsamında değerlendiriliyor.