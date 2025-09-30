Bakanlık satışını resmen yasakladı: Piyasadan toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, iş güvenliği amacıyla kullanılan bir markaya ait iş ayakkabısının satışını yasakladı. Sağlık ve güvenlik koşullarını karşılamadığı belirlenen ürün için piyasadan toplatma kararı verildi.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetimleri sürdürüyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler yalnızca yasaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda markaları açıklanarak piyasadan çekiliyor.

İŞ AYAKKABISI GÜVENLİ ÇIKMADI

29 Eylül’de yapılan duyuruda, “Ats Power” markalı iş güvenliği ayakkabısının temel sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamadığı bildirildi. Ayakkabının “TS EN ISO 20344 standardı 5.5 baskı direnci testi” kapsamında yapılan ölçümlerde başarısız olduğu ve güvenlik açısından risk taşıdığı tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATMA BAŞLATILDI

Bu nedenle söz konusu iş ayakkabısının satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı kontrollerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.