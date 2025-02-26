İfşa oldular: Sahte zeytinyağı satan 3 firmaya para cezası!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sahte zeytinyağı sattığı belirlenen 3 firmaya toplam 773 bin lira ceza uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan firmalara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda numunelerinde tağşiş ve taklit yapıldığı tespit edilen 3 firmaya toplam 773 bin lira para cezası verildi. Ekipler ayrıca, tağşişli yağları gerçek dışı bilgi ve belgelerle ihraç etmeye çalışan firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tüketicilerin gerçek ve kaliteli zeytinyağına erişiminin güvence altına alınması için sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.
Vatandaşların güvenilir kaynaklardan zeytinyağı satın almaları gerektiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Vatandaşlar, ürünlerin etiket bilgilerini dikkatle inceleyerek Tarım ve Orman Bakanlığının 'Güvenilir Gıda' platformu üzerinden ürünleri sorgulayabilirler. Ayrıca gıda güvenliğiyle ilgili bir olumsuzluk görüldüğünde ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilirler."
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