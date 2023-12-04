Bakanlık sessiz, yargı taraflı... Avukat Tuğba Gürsoy: Barınaklarda siyaset işliyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

Hayvanlara yönelik şiddet ve istismar vakalarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bunun son örneği geçen günlerde Bilecik’te gerçekleşti.

Bilecik Belediyesi’ne bağlı veterinerlik işleri müdürlüğü personelleri tarafından 15 sokak köpeğinin iğneyle öldürülerek yol kenarına atılmasının ardından hayvan hakları ve barınakların güvenliği konusu tartışılıyor. Olayın ardından belediyenin barınağında görevli dört personel tutuklandı. Yaşanan olaydan sonra barınaklardaki denetimsizlik sorunu yeniden gündeme geldi.

Barınaklardaki denetimsizliklere ve yaşanan ölümlere ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Tuğba Gürsoy, denetleme görevinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olduğunu vurguladı.

‘BAKANLIK SESSİZ’

Gürsoy, “Bakanlığın sessiz kaldığı, cezalandırmaya yönelik işlem yapmadığını, denetlemediğini görüyoruz. AKP’li belediyelerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzda ihlal olmasına karşın çoğuna takipsizlik çıkıyor. Burada da siyaset işliyor” dedi.

Barınak denetimlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Gürsoy, “Personellerin gözden geçirilmesi, ehil personellerin görevlendirilmesi gerekiyor. Kanunda birden fazla yerde gönüllülerle işbirliği yapılması gerektiğini söylüyor fakat tam tersi belediye barınakları gönüllülere kapılarını kapatıyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın sokak hayvanlarına yönelik tutumuna da değinen Gürsoy, “Bazı belediyeler açıklama yaparak cumhurbaşkanının talimatına uyacaklarını ve köpekleri toplayacaklarını söylediler. Hayvanların barınaklara toplatılması daha da ivme kazanmış oldu” dedi.