Bakanlık sokak hayvanlarına ayırdığı paranın yalnızca yüzde 1,83’ünü harcamış: ‘İhmal mi, bilinçli tercih mi?’

Tarım ve Orman Bakanlığı; sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla (2025 yılı için) ayırdığı 1 milyar 800 milyon liralık kaynağın yalnızca 32 milyon 925 bin 333 TL’sini, yani yalnızca yüzde 1,83’ünü harcadı. CHP’li Aliye Timisi Ersever harcama oranının nedenini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı için 2. Kamu Mali Durum ve Beklenti Raporunu yayımladı. Rapordaki “Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı Giderleri”nde yer alan “Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu” için harcanan paraya dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı; sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla (2025 yılı için) ayırdığı 1 milyar 800 milyon liralık kaynağın yalnızca 32 milyon 925 bin 333 TL’sini, yani yalnızca yüzde 1,83’ünü harcadı. Aynı tabloda yer alar “Av ve Yaban Hayatının Korunması ve Geliştirilmesi” ile “Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti ve Etkin Yönetimi” için ayrılan kaynakların neredeyse yarısının harcandığı görüldü.

‘DÜŞÜK HARCAMA ORANI DİKKAT ÇEKMEKTEDİR’

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya konuyla ilgili yazılı soru önergesi veren Ersever, “Toplumda sahipsiz hayvanlara ilişkin hem insani hem kamu güvenliğini ilgilendiren ciddi bir gündem varken ve kamuoyunda barınakların yetersizliği, kısırlaştırma ve denetim hizmetlerinin aksaması sıkça gündeme gelirken; Bakanlığın bütçesinde sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik düşük harcama oranı dikkat çekmektedir. Bakanlık tarafından açıklanan bu bütçenin, yerel yönetimlerin omuzlarındaki ağır sorumluluğu hafifletmesi ve sahipsiz hayvanlara ilişkin hizmetleri güçlendirmesi kamuoyunca beklenirken; belirtilen kaynağın kullanılmaması, merkezi idarenin bu konuda samimi bir irade ortaya koymadığı görüşünü desteklemekte ve yerel yönetimleri kamuoyu nezdinde işlevsiz ve yetersiz gösterme amacı taşıdığı yönündeki iddia ve eleştirileri güçlendirmektedir” dedi.

‘İMTİNA ETME GEREKÇENİZ NE?’

Ersever, Bakan Yumaklı’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

“1- 2025 yılı için sokak hayvanlarına yönelik hizmetler amacıyla ayrılan 1,8 milyar TL’lik bütçenin ilk altı ayında yalnızca 32 milyon 925 bin 333 TL’si (%1,82’si) harcanmıştır. Bakanlığın bu kaynağı kullanmaktan imtina etmesinin gerekçesi nedir? Kaynağın kullanılmaması bir ihmal midir, yoksa bilinçli bir tercih midir?

2- Harcanmayan yaklaşık 1 milyar 767 milyon 74 bin 667 TL bütçenin önümüzdeki dört aylık ve 2025 bütçe yılı içerisinde kullanılmasına yönelik planlama yapılacak mıdır?

3- Kamuoyunda, sokak hayvanlarına ayrılan bütçenin kullanılmamasının, yerel yönetimlerin hizmet üretemez, etkisiz ve başarısız gösterilmesine yönelik bilinçli bir strateji olduğu yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Harcama oranının bu denli düşük olması bu iddiaları destekler nitelikte midir?

4- Barınak yapımı, kısırlaştırma ve sahipsiz hayvanların sağlığına yönelik uygulamalar açısından bu harcama eksikliği, hangi şehirlerde, hangi projelerin aksamasına neden olmuştur? Belirlenmiş hedeflerden sapma var mıdır? Hangi şehirlerde yaklaşık 32 milyon TL’lik bütçe kullanılarak sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik hangi çalışmalar yürütülmüştür?”