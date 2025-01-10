Bakanlık 'tağşiş' listesini yeniledi, 31 firmayı ifşa etti: Listede lüks otel de var!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:42

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:43

Türkiye’de gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ açıklıyor.

Siteye girdiğinizde tarih ve ürün koduyla arama yapabiliyorsunuz.

TEK TEK İFŞA EDİLDİ

Bakanlığın internet sitesinde 'Arıcılık Ürünleri' diye arama yaptığınızda 'taklit ve tağşiş' yapılan bal markaları sıralanıyor.

“Taklit”; gıda maddesinin kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi gösterilmesi demek. “Tağşiş” ise; gıda maddelerinin mevzuata aykırı olarak üretilmesi hali olarak tanımlanıyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ: LÜKS OTEL DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Listedeki lüks otel dikkat çekti. Otelin Adana kebabında kanatlı et tespit edildi.

Yapılan denetimlerle taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 31 artışla 880'e yükseldi.

Listede Antalya'da faaliyet gösteren bir otel de tağşiş listesinde yer aldı. Yapılan denetimlerde İmperial Sunland Otel'in Adana kebabında kanatlı eti tespit edildi.

Denetimlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu'nun taklit eden iki şubede hile yapıldığı da ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan Et Balık isimli şubelerde kıymada kanatlı eti tespit edildi.

Kayseri'de faaliyet gösteren Ada Izgara ile Köfteci Talih Usta'nın köftelerinde kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Kahramanmaraş'ta üretim yapan Safir Baklava'nın ürünlerinde de yer fıstığı tespit edildi.